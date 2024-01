بكلمات مؤثرة.. إسرائيلي يتخلى عن الجنسية بسبب حرب غزة (فيديو)

بعد مرور أكثر من 100 علي حرب غزة، واستشهاد نحو 25 ألف مواطن فلسطيني، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل بنسبة تقدر بـ40%، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية في استهداف المواطنين الأبرياء، ما دفع العالم للتعاطف مع فلسطين، وتخلي عدد كبير من الإسرائيليين عن جنسيتهم، جراء الاعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل مستمر.

وندد كاتب مسرحي إسرائيلي، موتي ليرنر باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة، ومقتل 11000 طفل، مؤكدا أن النتائج الكارثية للحرب في غزة، يجب أن تجعل أي شخص يفقد أعصابه، وقال: «لا أريد أن أكون مواطنا في بلد يقتل 11000 طفل».

Israeli writer Motti Lerner:

I don't want to belong to a country that kills 11,000 children.



"Official recognition in their own tongue of the daily massacres of children in Gaza" pic.twitter.com/MTyLu7ATKi