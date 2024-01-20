جندي إسرائيلي يطلق النار على زميله بعد إصابته بمرض نفسي في حرب غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جندياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عاد مؤخراً من القتال ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أطلق النار على زميله، بسبب معاناته من أعراض ما بعد الصدمة، التي يعاني منها الآلاف من جنود الاحتلال جراء المعارك مع فصائل المقاومة في القطاع الفلسطيني.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن شاباً يبلغ من العمر 15 سنة، أصيب بالرصاص في تل أبيب اليوم السبت، وتوفي في الحال، بعدما أطلق زميله النار عليه، نتيجة إصابته بمرض نفسي.

جندي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة

وكان الجندي الإسرائيلي بحوزته سلاح ناري مرخص، قام بحسب سلاحه وأطلق النار على شاب كان رفقة زوجته، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة، بعد وصولها إلى مكان الحادث، اشتبهت في أن المسلح هو جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، بعد عودته من الخدمة في غزة.

2000 جندي احتياطي يعانون أعراض نفسية

ويعاني أكثر من 2000 جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أعراض ما بعد الصدمة، نتيجة الحرب في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية، واضطر جيش الاحتلال إلى تسريح عدد كبير منهم، نتيجة الأمراض النفسية التي أصابتهم، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.