مظاهرات مدريد للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وللاعتراف بدولة فلسطين

تجمع أكثر من 25 ألف شخص في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الإسبانية مدريد، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسار المتظاهرون في وسط العاصمة، وهم يرددون هتافات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب في غزة، وصمت المجتمع الدولي، بحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية.

وحمل المحتجون المشاركون في مظاهرات مدريد الأعلام الفلسطينية، وملصقات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

مظاهرات مدريد.. وهتاف ضد الحكومة الإسبانية

كما هتف الحضور في مظاهرات مدريد ضد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بسبب غياب الدور الإسباني لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الأمين العام لحزب «بوديموس» الإسباني، إيوني بيلارا، بإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه، ندد سومر إنريكي سانتياجو، المتحدث باسم حزب اليسار الموحد داخل مجلس النواب الإسباني، بالهجمات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة «الحوثيين» في اليمن، واعتبر أن السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في البحر الأحمر هو أن تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

دعوة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين

وقد أعرب «سومر» عن رغبته في أن تعترف جميع دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلي إسبانيا أن تتخذ القرار الفوري وتعلن بذلك.

مظاهرات في مناطق متفرقة من إسبانيا

ولم تكن المظاهرات في العاصمة مدريد فقط، بل أيضًا في العديد من المناطق، مثل برشلونة وفالنسيا وإشبيلية وملجا وغرناطة وقادش، ووصل العدد الكلي للمتظاهرين اليوم السبت، إلى أكثر من 50 ألف.