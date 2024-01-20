اليوم 106 للعدوان.. مظاهرات تطالب بإقالة حكومة نتنياهو وأحزمة نارية غرب غزة

مع دخول العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم 106، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، بخروج مظاهرات حاشدة في تل أبيب، للمطالبة بإقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، وعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن ما يحدث على الأرض في قطاع غزة حالياً، يعد تصعيداً لوتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدداً من الأحزمة النارية في المنطقة الغربية لمدينة غزة، منذ قليل، استهدفت خلالها مناطق حي النصر، ومخيم الشاطئ، وأبراج الفيروز، وأبراج الكرامة، وأبراج المخابرات ومنطقة المقوسي، والتي تقع جميعها غرب مدينة غزة.

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بانطلاق مسيرة حاشدة تضم آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، تطالب بإطلاق سراح 136 إسرائيلياً محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.