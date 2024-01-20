محمد عفيفي: «داعش» نتاج لفكرة الخلافة المقدسة المزعومة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنّ تنظيم «داعش» الإرهابي، جاء نتاج لفكرة الخلافة المقدسة المزعومة.

فكرة الخلافة المقدسة

وأضاف «عفيفي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ «داعش» قام على الماضي، وفكرة الخلافة المقدسة، التي تزعم أنّ الخلافة كانت مستمرة منذ وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى أن ألغاها مصطفى كمال أتاتورك، نتيجة ضغط الغرب، وبالتالي يجب عودتها لأنها عقيدة.

وأردف أستاذ التاريخ الحديث: «لا يجب أن نظل أسرى لمشكلات وحكايات التاريخ، فلا يجب أن نعيش في كهف التاريخ، لأن جزء رئيسي من مشكلة العرب هي العيش في كهف التاريخ».

واختتم «عفيفي»: «دراسة التاريخ تبين لنا أنّ العالم الإسلامي عاش فترات كبيرة جدًا دون خلافة، وفترات كبيرة عاشها العالم الإسلامي بعدة خلافات».