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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أستاذ قانون دستوري: المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت أعلى نسبة في تاريخ مصر

كتب:

محمد عزالدين
10:59 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الدكتور طارق خضر

الدكتور طارق خضر

توقع الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن تسجل الانتخابات الرئاسية المصرية نسبة مشاركة عالية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث بلغت نسبة المشاركة 66.8%، وهي أعلى نسبة في تاريخ مصر، كما فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 89.6% من الأصوات.

الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية

وقال «خضر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس السيسي الأجدر لرئاسة الجمهورية، وظهر ذلك جليا في كلمته اليوم بعد إعلان الفوز، إذ أوضح خطورة الأمن القومي ومدلوله، والتهديدات التي تواجه مصر، كما أوضح أن مصر دولة ديمقراطية، تحترم الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة، صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، التي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.

المدة الجديدة للرئاسة تبدأ 3 أبريل

ولفت إلى أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم، بداية من 3 أبريل، وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة، إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.

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