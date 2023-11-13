أستاذ تاريخ: ما قامت به إسرائيل في غزة سيضرها على المدى الطويل

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن ما يحدث الآن هو عودة الروح للقضية الفلسطينية من جديد لأن العالم في الفترة السابقة، يتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجمدت القضية الفلسطينية.

وأضاف «عفيفي» خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، مع الإعلامي أسامة كمال، أن العالم انصرف في الفترة السابقة عن القضية الفلسطينية، ولكن الآن بعد حرب الإبادة وسوء التصرف الذي وقعت فيه إسرائيل، وهو ما حذرت منه الولايات المتحدة الأمريكية تل أبيب في السابق، أن تأتي حمى الانتقام بنتائج سلبية، الجميع عاد لدعم القضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أن ما قامت به إسرائيل في الحقيقة ضدها تمامًا، وسيضر بها على المدى الطويل لأنهم أثاروا حمى الانتقام.