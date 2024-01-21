عاجل.. مورينيو يخطف زيزو من الزمالك.. سعيد العويران يكشف التفاصيل

كشف سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق بأن جوزيه مورينيو يقترب بقوة من تدريب نادي الشباب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي بقيادة مورينيو يخطط لبعض الصفقات الهامة ومن بينها أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وقال العويران خلال تصريحات تليفزيونية : « مورينيو سيقود الشباب خلال الفترة المقبلة بسبب المشروع الكبير وزيزو يقترب من الانتقال والتواجد معه وكذلك تريزيجيه أتمنى انضمامه هذا لاعب أحبه جدًا وأحب لعبه ونحن نحتاج انضمام اللاعبين المصريين للدوري السعودي هم يضيفون».

فيما تطرق للحديث عن أسباب غياب نادي الشباب عن المنافسة بقوة مع أندية القمة قائلًا : «رحيل الرئيس والإدارة أثر جدًا وينقص الفريق صفقات كبيرة مثل الأندية الأخرى».

الشباب السعودي يحاول ضم زيزو

وكانت مصادر عدة داخل الشباب السعودي ونادي الزمالك أكدت على وجود مفاوضات رسمية من جانب النادي السعودي من أجل ضم زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن الأبيض يرفض حتى الآن بسبب ضعف المقابل المادي.