فاروق جعفر: أوافق على بيع زيزو بسبب أزمة الزمالك

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها «بالخط العريض» فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، ليفتح قلبه ويكشف العديد من الأسرار والكواليس، ويتحدث عن كأس الأمم الأفريقية وحياته الخاصة.

صداقة فاروق جعفر مع عبد الحليم حافظ

في حلقة الجمعة المقبل من البرنامج على شاشة الحياة، يتحدث جعفر ولأول مرة عن حياته الخاصة والعائلية كما حكى أسطورة الزمالك عن صداقته المميزة مع العندليب عبد الحليم حافظ، وسر غضبه منه بسبب فريد الأطرش.

وكشف فاروق جعفر خلال الحلقة حقيقة تطاول كابتن يكن عليه وصفعه بالقلم.

وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن علاقته بابنه سيف جعفر لاعب نادي بيراميدز قائلا: «هل ممكن إن أنا يكون لي ابن يخطب من غير ما أعرف أو مايعزمنيش».

وأعلن جعف رأيه في بيع نادي الزمالك للاعبه المميز أحمد زيزو، قائلا: «الزمالك لو محتاج الدعم والفلوس يبيع زيزو.. 10 مليون يفكوا أزمة في الزمالك».

ولأول مرة تحدث جعفر عن انتخابات الزمالك الماضية التي ترشح فيها على منصب الرئيس، وأجاب جعفر على سؤال هل عدم فوزه جاء بسبب ما تردد إنه مرشح المجلس السابق.

فاروق جعفر: لاعب الزمالك مظلوم

وقال جعفر: «اللاعب في نادي الزمالك مظلوم ومحدش يزعل، أبويا وأخويا الكبير وإخواتي الصبيان كلهم أهلاوية متعصبين».

يُذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساء على شاشة قناة الحياة.