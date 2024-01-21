عاجل.. وزير دفاع إسرائيل يهدد بانقلاب عسكري.. وخبير: رحيل نتنياهو مسألة وقت

قضى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو واحدة من أصعب لياليه الليلة الماضية، مع تهديد وزير دفاعه بإحضار قوة عسكرية له ومشادة كادت تصل إلى اشتباك بالأيدي، في وقت اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام منزله.

ويرى مراقبون أن طول أمد الحرب في غزة قد تسبب في تفاقم التوترات داخل إسرائيل، لا سيما مع فشل نتنياهو في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية الذين تمكنوا من احتجازهم بعد هجوم السابع من أكتوبر المباغت.

تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي

وكشف موقع «واللا» الاستخباراتي العبري عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما سرب خبراً عن محاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت اقتحام مكتب نتنياهو، مؤكداً أن الأمر كاد أن يصل إلى اشتباك بالأيدي.

وذكر الموقع أن الأصعب ليس هذا، فقد بل هدد «جالانت» بأنه سيأتي المرة القادمة ومعه قوة من لواء جولاني الذي يصنف بأنه قوة النخبة الإسرائيلية للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب، ما يعد مؤشرا على قوة الخلافات داخل هذا المجلس، ويثير مٌخاوف من تهديد وجودي لإسرائيل.

نهاية نتنياهو تقترب

تعليقاً على هذا التطور، قال محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا المشهد يقول بمنتهى الوضوح إن سقوط نتنياهو ورحيله عن إسرائيل أصبحت مسألة وقت، مشيراً إلى أن هناك تسريبات أمريكية عديدة أكدت هذا الأمر، لدرجة أن الولايات المتحدة تبحث عن بدائل.

وأضاف «الشريف» أن نتنياهو رغم كل ما فعل وما قام به من جرائم إلا أنه فشل في تحقيق أي إنجاز يٌذكر، لا سيما الأهداف التي أعلنها هو بنفسه كاستعادة المٌحتجزين، لدرجة أن ذويهم يٌحاصرون منزله الآن ويطالبونه بالتفاوض مع الفصائل الفلسطينية وإلى جانب ذلك يطالبونه بالاستقالة والذهاب نحو انتخابات جديدة.

وقال الخبير السياسي إن عملية الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر كتب شهادة النهاية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يحاول في الوقت الحالي إطالة أمد الحرب على أمل أن يستعيد جزء من شعبيته التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، معرباً عن قناعته بأن هذا الأمر يشكل انتصاراً للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم.