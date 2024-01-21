عاجل.. كواليس انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك في يناير

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن كواليس جديدة بشأن أزمة صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي مع إدارة القلعة الحمراء.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: "صلاح محسن لديه رغبة بنسبة مليون فى المائة بالإنتقال لصفوف نادي الزمالك، وهذه معلومة مؤكدة".

أحمد شوبير: صلاح محسن بيزهق الأهلي

وأضاف أحمد شوبير:" صلاح محسن من الأخر بيزهق الأهلى ويرفض عروض الرحيل على سبيل الإعارة لرغبته فى إرتداء التيشرت اللأبيض".

واختتم: "الأهلى متمسك برحيل صلاح محسن بشروطه من خلال عقد ثلاثي بين اللاعب والنادي الذى سيتم إعارته له".

يذكر أن صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انقطع عن تدريبات مستبعدي الفريق في معسكر الإمارات، في ظل غضبه من قرار الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برحيله في يناير الجاري.

ورفض اللاعب الدخول في صفقة تبدالية، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيتوشر إلى الأهلي.