«سلامة الغذاء» تستضيف اجتماعا موسعا لمناقشة تعزيز صناعة التمور

أصدَر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ3 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 13 - 19 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقاءً موسعًا مع المهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور صبري شاكر رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور

شهد اللقاء اتخاذ الخطوات التحضيرية لإطلاق مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور في كل من محافظة الوادي الجديد ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع المجلس التصديري ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش «طيب» لتعزيز صناعة التمور وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير المستهدفة.

80 مأمورية رقابية

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وتمّ تسجيل 4 منشآت بالهيئة وتمّ إدراج 8 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرَت الإدارة 2425 إذن تصدير لحاصلات زراعية.