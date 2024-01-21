حزب المؤتمر يطالب بتدشين مؤتمرات بشكل دوري للإعلان عن الفرص الاستثمارية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إنَّ القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، إذ أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات التب أعلنتها الدولة مؤخرا لتشجيع أصحاب القطاع الخاص على الإقبال على الاستفادة من التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 فب مختلف القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

القيادة السياسية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، وذلك إيمانا من رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، قائلا: «لرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس القريب وجه الحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في العديد من المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد».

النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد دعم الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية للقطاع الخاص، حيث يؤدى القطاع الخاص دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في أي دولة، والبيئة أصبحت مناسبة للقائمين على القطاع الخاص للاستفادة من مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة.

وطالب تدشين عدد من المؤتمرات بشكل دوري للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، وفي نفس الوقت لكشف النقاب عن الإجراءات التي تشكل عقبة في بعض الأوقات امام البعض وإزالة التخوفات ومن ثم ستكون هذه المؤتمرات بمثابة همزة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة شريطة الجدية في التعامل على أرض الواقع.