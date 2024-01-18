نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب

افتتح اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشري الذي يقام تحت إشراف د.أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أعضاء التدريس بالمؤتمر العلمي السنوي

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمود طه رئيس القسم والمؤتمر والدكتور إبراهيم عويس رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب والدكتور أمل عطا والدكتور سالي محمود وكيلا كلية الطب، بالإضافة إلى حضور لفيف من أساتذة أقسام جراحة المخ والأعصاب من الدول العربية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس وأطباء جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات المسلحة.

جهود قسم جراحة المخ والأعصاب

وخلال كلمته أشاد الدكتور عاطف حسين بالمجهود الكبير لقسم جراحة المخ والأعصاب والتطور في الأداء وإنشاء وحدات تدريبية جديدة بالقسم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي المقدم من القسم لأطباء جراحة المخ والأعصاب من مختلف الجهات.

الجراحة تقدم خدمة طبية متميزة:

أشار الدكتور أحمد عناني إلى أن قسم جراحة المخ والأعصاب يُقدم خدمة طبية متميزة للمرضى بمستشفيات جامعة الزقازيق، موجهاً الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالقسم، كما وجه الشكر إلى اللواء أحمد النادي على دعمه المستمر لقسم جراحة المخ والأعصاب ومستشفيات الجامعة.

50 عاما على إنشاء قسم الجراحة بجامعة الزقازيق:

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر واكب مرور خمسين عاماً على إنشاء قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق ، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم السادة حضور المنصة، وكذلك عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، بالإضافة إلى تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس الذين رحمهم الله.