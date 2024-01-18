محافظ الأقصر يستقبل مسؤولي المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المستدامة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش استضافة المحافظة لفعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في دورته الرابعة الذي تنظمه جمعية الأورمان، تحت عنوان «التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام».

المنظومة الذكية لترشيد مياه الشرب

وأشاد بدر، بحفاوة استقبال محافظ الأقصر، وأثنى على جهود الأقصر في المحافظة على التنمية المستدامة، قائلا: «نعرب عن خالص تقديرنا لفوز محافظة الأقصر للعام الثاني على التوالي بمركز متقدم على مستوى الجمهورية، حيث حصدت الأقصر المركز الثاني عن فئة المشروعات الناشئة بمشروع المنظومة الذكية لترشيد مياه الشرب»، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكد أن هذا المشروع أحدث رواجا كبيرا خلال عرضه بقمة المناخ cop 28 في مدينة دبي، كونه مشروع متعلق بالأمن المائي، وفقر المياه متمنيا فوز المحافظة في السنوات المقبلة.

وأشادت «مغيب» بجهود المحافظة في الالتزام بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ما يوفر أبعاد التنمية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

رؤية مصر 2030

أوضح محافظ الأقصر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورا بارزا في تحقيق «رؤية مصر 2030»، وكذا جهود الوزارة فى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتستمر فعاليات المؤتمر الذى تنظمة جمعية الأورمان حتى الأحد المقبل.