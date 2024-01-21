«سلامة الغذاء» تكثّف جهودها الرقابية على المنشآت

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريره الأسبوعي عن الفترة من 13 يناير 2024 حتى 19 يناير 2024 من الشهر الجاري، والذي أظهر أنّ الهيئة نفذت العديد من الأنشطة الرقابية على المنشآت الغذائية خلال هذا الأسبوع، بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأوضحت الهيئة أنّه بالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، جرى شن 4 حملات مشتركة على 29 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم وجود تراخيص، وتسجيل 356 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 145 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية

وعقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظتي الدقهلية وجنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات «القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ»، وجرى استيفاء مخزن واحد ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 226 مخزنًا.

مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة

وبيّن التقرير أنّه جرى معاينة 4 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظات «الغربية، كفر الشيخ وبني سويف»، واستيفاء موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 82 موقعًا.

وشاركت الهيئة في المؤتمر الـ14 للجنة التنسيقية العليا للتغذية المدرسية بجهاز الإمداد والتموين، وعرض الموقف النهائي للمخازن الحالية التي يتم تخزين الوجبة المدرسية بها وعددها 63 مخزنًا، والموقف النهائي لمواقع المخازن الجديدة المزمع إنشاؤها لصالح منظومة التغذية المدرسية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، جرى شن 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات «البحيرة، دمياط، الشرقية، بني سويف والفيوم».

إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، جرى تنظيم 56 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات «أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية»، وتسجيل 6 مطاعم وفندق في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، وتسجيل 9 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت وحدتين لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وفحصت لجنة التظلمات في الهيئة 277 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة، و5 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، وجرى تسجيل مجزر دواجن بالهيئة، وجار إدراج مجزر آخر بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة واستلام مجزري دمياط وسفاجا واللذان تم تطويرهما طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.