تفاصيل مشروع «محور بديل خزان أسوان على النيل».. يوفر فرص عمل كثيرة

أوضحت الحكومة أنَّ مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، له أهمية كبرى نظرا لإسهامه في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، مشيرة إلى أن أعمال تنفيذ المشروع تمثلت فيما يلي:

- تم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، عــابرا نهـر النيل والـطـريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسـوان - أبوسمبل.

- يبلغ طوله 5.4 كيلومتر وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، وكذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.

- يشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد 2 كوبري و نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كيلومتر.

- نسبة تنفيذه بلغت 95%.

- يربط المحور المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

- توفير عدد كبير من فرص العمل.

- تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

- له أهمية كبرى في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

خطة لإنشاء 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان

- وزارة النقل كانت قد وضعت خطة لإنشاء 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: «محور كلابشة على النيل الذي تم افتتاحه رئاسيا، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الانتهاء منه، بالإضافة إلى محور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، حيث يبلغ طوله 18 كيلومترا، وعرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل 9 أعمال صناعية».

توجيهات رئاسية بتنفيذ هذه المحاور

وأوضحت الحكومة وفق تقرير صادر عنها، أن تنفيذ هذه المحاور التنموية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

72 محـورا من 2014 وحتى 2030

- قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورًا.

- في عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل.

- من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا لتصبح عدد المحاور 51 محورًا.

- جار تنفيذ 21 محورًا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري منها 36 محور - كوبرى بالصعيد.

- المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة.

يُذكر أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، برفقة وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.