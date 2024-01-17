هيئة المجتمعات العمرانية: إعداد نظام جديد لحجز الأراضي يطبق بدءا من فبراير

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشات حول آلية حجز الأراضي والشقق بالمحافظات، وذلك خلال مناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للسنة المالية 2022-2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.

ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي

طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يحقق مصلحة المواطنين، وقال مبتسمًا: «حسابيا أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق، إزاي بيحصل تلاعب، إزاي الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط يحصل عليها أشخاص بالفيوم، وما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم على القهاوي بأسيوط».

وأيدت النائبة ميرفت مطر عضو اللجنة كلام النائب ياسر عمر، قائلة: «هناك شكوى دائمة من وقوع السيستم»، وطالبت بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد، لمنع الالتباس والفوضى والتلاعب في حجز الأراضي.

إعداد نظام جديد لحجز الوحدات والأراضي

من جهته، قال المحاسب وائل محمد شعبان مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إنَّ «السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا نظاما جديدا لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير».