«الشباب والرياضة» تعلن تفاصيل الفوج التاسع من رحلات قطار الشباب إلى أسوان

كشفت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن تفاصيل الفوج التاسع من رحلات قطار الشباب، إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

فتح باب الاشتراك.. تسجيل وسداد الرسوم

وأعلنت الوزارة، فتح باب الاشتراك (تسجيل وسداد الرسوم المقررة)، في فعاليات الفوج التاسع من رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، الذي يجري تنفيذه خلال الفترة من 19 يناير 2024، حتى 26 يناير 2024.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، التفاصيل الكاملة للفوج التاسع، التي جاءت في النقاط التالية:

- يجري الحجز والتسجيل والسداد إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة: «اضغط هنا».

- يجري سداد قيمة الاشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة، بواسطة بطاقة «فيزا» وأية كروت بنكية، أو أية منافذ فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في الفوج التاسع

- تتضمن شروط الاشتراك ما يلي:

- السن من 18 – 40 سنة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، من محطة سكك حديد مصر- رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

- قيمة الاشتراك تبلغ (1800ج) ألف وثمانمائة جنيها للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيًا.

- لا يتم رد قيمة الاشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

- يتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية، في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.