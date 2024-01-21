برلماني: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تعكس دورها المحوري في القارة الإفريقية

قال نادر الخبيري عضو مجلس النواب إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس دور مصر المحوري في القارة الإفريقية.

توطيد العلاقات

وأوضح الخبيري في بيان له، أنَّ هذه الزيارة تستهدف توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، علاوة على تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الرئيس السيسي إزاء سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدور مصر التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.

وأكّد أنَّ هذه الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس السيسي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر كثفت تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية.

يشار إلى أنَّ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أعلن وصول الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة رسمية لمصر هي الثانية من نوعها منذ توليه الحكم.