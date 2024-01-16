رئيس مجلس النواب: لسنا ضد الحكومة ولكن نراقبها

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ليس ضد الحكومة ولكن يراقبها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجَهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع طالما ليس فيها خروج عن القانون والدستور.

وقال حنفي جبالي: «ستتاح الفرصة أمام جميع النواب مقدمي طلبات الإحاطة في عرض مطالبهم، كما سيحصل وزير التموين على حقه في الرد».

جاء ذلك على خلفية النقد الذي تعرض له وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسبب مشكلات الأسعار ونقص السلع، ومشكلات بطاقات التموين.