في ذكرى ميلاده.. حكاية دخول نجيب الريحاني مجال الفن (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجيب الريحاني الذي وُلد بالقاهرة في عام 1889 من أم مصرية وأب عراقي، إذ بدأ التمثيل في سن مبكرة وانضم إلى فريق التمثيل المدرسي واشتهر بقدرته على إلقاء الشعر العربي ثم عمل بالبنك الزراعي، وتعرف من خلاله على عزيز عيد ليعمل معه في التمثيل وتسبب ذلك في تغيبه المستمر عن العمل بالبنك الزراعي حتى فُصل منه.

نجيب الريحاني من أم مصرية وأب عراقي

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، في تقرير تلفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. حكايات فنية في حياة نجيب الريحاني».

وعمل الريحاني بعد ذلك في شركة السكر بنجع حمادي، وهي الوظيفة التي أثرت بشكل مباشر على أعماله السينمائية والمسرحية وظهر في عدد من الأعمال بهيئة الموظف الفقير.

اكتسب الريحاني لقب الضاحك الباكي

اكتسب الريحاني لقب الضاحك الباكي وأسس فرقة استقطب فيها عمالقة التمثيل وخلال مشواره في المسرح قدم ما يقرب من 33 مسرحية منها «الجنيه المصرية والدنيا لما تضحك والستات مايعرفوش يكدبوا والدلوعة».