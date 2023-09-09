نجل فؤاد المهندس: نجيب الريحاني نصح والدي بعدم تقليده.. قاله مثل نفسك

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، تفاصيل لقاء والده مع الفنان نجيب الريحاني، قائلا إنه قابله لأول مرة في الجامعة، حيث أشرف له على رواية «حكاية كل يوم»، وكانت من إخراجه لكنها لم تظهر للنور، لأن والدته توفيت في يوم الافتتاح.

لقاء فؤاد المهندس ونجيب الريحاني

وأضاف «المهندس» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار على راديو «أون سبورت إف إم»: «كان بيجري ورا نجيب الريحاني ويروح له المسرح، وعرف إنه عاوز يمثل فقاله يا فؤاد مثل فؤاد المهندس متمثلش نجيب الريحاني ومتقلدنيش.. هو كان متأثر بيه جدا».

والدي أحب الكوميديا منذ أيام الدراسة

وأشار إلى أن والده عندما تخرج في الجامعة بدأ يطبق نصيحة نجيب الريحاني من خلال «ساعة لقلبك» وقبلها كان يعمل في الإذاعة مع بابا شارو، خاصةً أنه زوج أخته، وشعر بأن فؤاد المهندس سيكون شيئا مهما في المستقبل، ومنذ أيام الدراسة ويحب الفن والتمثيل والكوميديا ويقلد المدرسين في الفصل وكان شقيا ولكن شقاوة لذيذة.