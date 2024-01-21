نجل الزعيم يكشف سبب اعتزال عادل إمام.. ما علاقة أحفاده؟

أصبح الزعيم عادل إمام حديث مواقع التواصل الإجتماعى منذ يوم أمس بعدما أعلن ابنه المخرج رامى إمام خبر اعتزاله وظل الجميع يبحثون عن سبب اعتزال عادل امام.

سبب اعتزال عادل إمام

كشف المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، تفاصيل قرار والده الذي أعلنه أمس باعتزال الفن نهائيا.

وأوضح رامي، سبب اعتزال عادل إمام على هامش تصريحات تليفزيونية، حيث قال إنّ عائلته وأحفاده هم السبب، وأنّ والده يتمتع بصحة جيدة ويقضي معظم وقته حاليا بصحبة أحفاده.

وتابع رامي، أنّ والده الزعيم عادل إمام قرر التفرغ تماما لقضاء وقت أطول مع أسرته وأحفاده خلال الفترة المقبلة.