اعتزال عادل إمام.. ونجله رامي: والدي قرر التفرغ للحياة الأسرية

قال المخرج رامي إمام إن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

اعتزال عادل إمام

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية علي هامش احدي الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلاً :«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».

فيلم أبو نسب

ويشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.