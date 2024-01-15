صورة نادرة تجمع الزعيم عادل إمام بوالده.. «فولة واتقسمت نصين»

صورة نادرة تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي للزعيم عادل إمام، ووالده ونجله رامي، ظهر خلالها الفنان القدير يقف خلف والده، واضعا يديه على كتفه، وعلامات السعادة والفرحة تسيطر على ملامحهم، وسط تفاعل كبير من الرواد، معلقين بأن ابتسامة الزعيم، تظل واحدة مهما مرت عليها السنوات، بالإضافة إلى أنه يحمل بعض ملامح والده.

العلاقة بين الزعيم عادل إمام ووالده

علاقة قوية كانت تجمع عادل إمام بوالده، إذ تحدث في كثير من اللقاءات التليفزيونية عن تلك العلاقة، وكيف كان والده مؤثرا في حياته، وعلى شخصيته، مشيرا إلى أنه اكتسب الكوميديا من أبيه، لأنه كان يتمتع بحس كوميدي وساخر أكثر منه بكثير.

رحيل والد عادل إمام

رحيل والد عادل إمام، عن عمرناهز 86 عاما، كان من اللحظات الصعبة التي مر بها الزعيم، خاصة أنه استقبل الخبر، أثناء تقديم عرض مسرحي في لبنان، عندما كان يلقي النكت ويتعامل بخفه مع الجمهور، وحاول قدر الإمكان التزام الصمت، لكنه لم يتحمل، وقرر أن يفرج عن حزنه.

وتحدث إمام، عن والده، ليفاجئ الجمهور بعد انتهاء العرض بقولها «اليوم مات أبي»، وحكى تفاصيل تلك اللحظات، في لقاء تليفزيوني سابق: «حكيت عن أبويا.. حكيت لما كان بيشيلني على كتفه عشان يوريني المحمل، وهو مسافر السعودية، كنت بحس بكتفه العريض وأنا طفل».

تفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الفنان عادل إمام مع والده ونجله رامي إمام، إذ وصفه البعض بأنه يحمل نفس ملامح والده، وكذلك نفس الابتسامة، إذ علق البعض: «سبحان الله نفس الشكل»، «الزعيم مهما كبر ضحكته هتفضل هي هي»، «زعيم الوطن العربي اللي واحشنا».