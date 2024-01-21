برايل وقلم ناطق.. كيف يرى المكفوفون آثار المتحف اليوناني في الإسكندرية؟

لم يمنع ضعف البصر أو فقدانه لطلاب مدرسة النور بنين للمكفوفين من التعرف على جمال مدينتهم الإسكندرية بالتحديد في المتحف اليوناني الروماني الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، لينضموا إلى أفواجٍ عدة حضرت لهذا الصرح للتعرف على آثاره القيمة، إلا أن التعرف لم يكن بالرؤية بل باللمس والإحساس وسماع المعلومات.

فداخل المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، انطلق طلاب مدرسة النور بنين للمكفوفين من خلال تنظيم الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية جولة إرشادية بالمتحف لتلك المجموعة من أبنائنا من ضعاف البصر مستخدمين طرق مبتكرة وحديثة لتعريفهم بالمكان.

برايل وقلم ناطق.. طرق العرض المتحفي

وبحسب بيان المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، فإنّه تم خلال الجولة تعريفهم بأهم القطع الأثرية والمصحوبة ببطاقات شارحة بطريقة برايل، وتم استخدام القلم الناطق تيسيرا لزيارتهم.

أشكال تسريحات الشعر في العصر اليوناني الروماني

وأشارت إدارة المتحف اليوناني الروماني إلى أنه عقب الزيارة تم عمل ورشة فنية عن أشكال تسريحات الشعر في العصر اليوناني الروماني وقام الطلبة بعمل لوحات لأشكال الشعر.