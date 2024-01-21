«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. «تهجير الفلسطينيين مخطط يصطدم بإرادة مصرية»

عرض برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الملف الذي نشر في عدد اليوم الأحد من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان، «تهجير الفلسطينيين مخطط مشبوه يصطدم بإرادة مصرية».

الموقف المصري الحاسم

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ الموقف المصري الحاسم ضد تهجير الفلسطينيين يمكن رؤيته على مسارين، الأول المسار القريب والذي أفشل مخطط تهجير الفلسطينيين تماما، بالتصريحات التي رفضت التهجير منذ الساعات الأولى للحديث عنه بعد 7 أكتوبر.

تأكيد الرئيس السيسي على رفض التهجير

وأضاف رفعت، في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المسار الثاني يتضح من خلال تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر القاهرة للسلام بأنّه لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.