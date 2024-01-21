نوة جديدة تضرب الإسكندرية خلال ساعات.. ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة

ساعات قليلة وتبدأ نوة جديدة في الإسكندرية لتكسر حالة التحسن في الطقس الذي دام نحو 4 أيام متصلة، وهي النوة التي تعرف بمسمى «نوة الغطاس» التي تضرب المدينة الساحلية مع الساعات الأولى من فجر غدٍ الاثنين، وتستمر 4 أيام بظواهر جوية شديدة الصعوبة أبرزها الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنّ المحافظة أعلنت حالة الطوارئ مع مساء اليوم، استعدادًا للتعامل مع نوة الغطاس التي تضرب الإسكندرية بدءًا من غدٍ وتستمر حتى الخميس المقبل.

تفاصيل أمطار نوة الغطاس 2024

ومن المتوقع أن تبدأ أمطار نوة الغطاس غدًا بسقوط أمطار غزيرة بمعدل من 50 إلى 60% على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي تعد أكثر المدن تأثرا بالنوات وهو معدل يستمر حتى يوم الأربعاء على أن ينخفض نسبيا إلى 40% يوم الخميس.

ارتفاع الأمواج بسبب نوة الغطاس 2024

ولم يقف الأمر على حد الأمطار فحسب، بل يصحبها ارتفاع كبير في الأمواج يصل إلى ذروته يوم الأربعاء بارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية

كما أنها نوة باردة الأجواء حيث سيقع انخفاض كبير في درجات الحرارة التي سوف تنخفض بمعدل من درجتين إلى 4 درجات خلال أيام النوة لتصل إلى 11 درجة مئوية في أشد أيامها برودة.