رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جدول ومواعيد نوات الإسكندرية المتبقية في 2024

كتب:

إحسان شعبان
10:45 م | الأربعاء 03 يناير 2024
أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

كشف جدول هيئة ميناء محافظة الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية المتبقية لعام 2024 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، لذلك «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها، لاسيما أن نسبة سقوط الأمطار تختلف من نوة لأخرى.

 

نوات الإسكندرية في عام 2024

وعن جدول ومواعيد نوات الإسكندرية المتبقية في 2024 بمحافظة الإسكندرية جاءت على النحو الآتي:

- نوة رأس السنة، التي تأتي تبدأ في أول شهر يناير وتستمر لمدة 4 أيام.

- نوة الفيضة الكبري، تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم تبدأ 28 يناير، وتستمر 7 أيام، أي تستمر حتى بداية شهر فبراير.

- نوة الشمس الصغرى، تبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين. 

- نوة عوة أو برد العجوزة 20 مارس تستمر لمدة 6 أيام.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة.. أمطار وشبورة ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة وسقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح

حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار وضباب على هذه المناطق

حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار وتحذيرات من الشبورة

حالة الطقس في جميع المحافظات اليوم.. هل تتساقط الأمطار؟
بقلم إحسان شعبان