كشف جدول هيئة ميناء محافظة الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية المتبقية لعام 2024 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، لذلك «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها، لاسيما أن نسبة سقوط الأمطار تختلف من نوة لأخرى.

نوات الإسكندرية في عام 2024

وعن جدول ومواعيد نوات الإسكندرية المتبقية في 2024 بمحافظة الإسكندرية جاءت على النحو الآتي:

- نوة رأس السنة، التي تأتي تبدأ في أول شهر يناير وتستمر لمدة 4 أيام.

- نوة الفيضة الكبري، تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم تبدأ 28 يناير، وتستمر 7 أيام، أي تستمر حتى بداية شهر فبراير.

- نوة الشمس الصغرى، تبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة عوة أو برد العجوزة 20 مارس تستمر لمدة 6 أيام.