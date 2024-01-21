استشاري علاج طبيعي يكشف أفضل الطرق لعلاج لتورم الغدد اللمفاوية

أكّد الدكتور ميشيل فتحي استشاري العلاج الطبيعي للتورمات الليمفاوية، أنَّ التورمات الليمفاوية تمر بعدة مراحل، منها تورم العضو المصاب بشكل غير دائم قد يظهر ثم يختفي من تلقاء نفسه وهو أفضل وقت لتلقي العلاج الطبيعي.

العلاج الطبيعي يختلف على حسب نوع الإصابة ودرجتها

وقال استشاري العلاج الطبيعي للتورمات الليمفاوية في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، إنَّ العلاج الطبيعي يختلف على حسب نوع الإصابة ودرجتها، ففي حالة التورمات البسيطة يكفي إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي أو السباحة أو استخدام بعض الأجهزة العلاجية، مثل جهاز التحفيز الكهربائي.

تجاهل الأورام الليمفاوية قد يتسبب في تفاقم المرض

وأضاف استشاري العلاج الطبيعي للتورمات الليمفاوية أنَّ تجاهل الأورام الليمفاوية قد يتسبب في تفاقم المرض وظهور العديد من الأعراض الجانبية، ومن أشهرها الالتهابات الخلوية، وهي من الأمراض صعبة العلاج والتي قد تكون مهددة لحياة المريض.

وأكّد استشاري العلاج الطبيعي للتورمات الليمفاوية أنَّ العلاج الطبيعي للتورمات الليمفاوية يتمّ عن طريق تحفيز كل الغدد الليمفاوية لتشجيع الغدد على علاج التورمات بشكل طبيعي، ناصحًا مرضى التورمات الليمفاوية بضرورة الالتزام بالعلاج الطبيعي، والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص، لضمان الحصول على أفضل النتائج.