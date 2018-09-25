أعلنت جامعة بني سويف، اليوم، تدخل الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لدى وزير التعليم العالي، لاعفاء طالب بكلية الحقوق مصاب بورم سرطاني بالغدد الليمفاوية ويعالج بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة.

وأصيب الطالب إبرام أشرف موريس، الطالب بكلية الحقوق بورم سرطاني بالغدد الليمفاوية، توجه على إثرها للمعهد القومي للأورام بالقاهرة، ودخل القسم الاقتصادي للعلاج، ثم وردت للجامعة مخاطبة من المعهد، يطالب الجامعة بتحويل مبلغ خمسين ألف جنيه مصري تحت حساب المريض في وحدة العلاج بأجر، ولأن لائحة الإدارة الطبية بالجامعة لا تجيز تحمل أكثر من 25% من تكاليف العلاج، فقد أمر الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بسرعة دراسة الحالة لايجاد طريقة ممكنة تدعم الطالب بشكل كامل، كما أبدى المستشفى الجامعي ببني سويف استعداده لتوفير العلاج كاملا للطالب كحق أصيل تكفله الدولة، وتوفيرا لوقت الإجراءات وتقليلا لاغتراب الطالب وتقليلا للتكلفة الباهظة المتكررة.

وتواصل رئيس الجامعة، مع أهل الطالب تليفونيا، لمتابعة المستجدات وتذليل العقبات الإدارية، مؤكدا عدم تخلي الجامعة عن ابنها سواء داخل مستشفى جامعة بني سويف، أو المعهد القومي للأورام.

وبناء على طلب والدة الطالب باستمرار بقاء الطالب داخل معهد الأورام، تواصل رئيس الجامعة مع مدير المعهد تليفونيا لاعفاء أهل الطالب من أعباء الإجراءات الورقية والموافقات على أن تتم مباشرة من رئيس الجامعة.وتواصل رئيس الجامعة مع وزير التعليم العالي لعدم تعطيل علاج الطالب، وحتى لا تكون التكلفة المادية عائقا أو معطلا، حيث تم التنسيق للموافقة على دعم الجامعة له، وإيجاد طريقة لتسديد دفعات المبالغ المطلوبة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إنه لن يدخر جهدًا تجاه دعم إبرام قائلا: إبرام مثل ابني كيف اتخلى عنه؟ أنا مستعد لفعل أى شيء يخفف ألمه الجسدي والنفسي سواء باختزال البيروقراطية الورقية أو بتوفير الدعم المادي، وفي كل الأحوال لن يخرج حتى يتم علاجه تماما، كما أكد أنه يتابع حالة المريض بشكل شخصي وعلى تواصل مستمر مع أهله لتذليل أى عقبة أخرى تواجههم متمنيا له الشفاء العاجل.