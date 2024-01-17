محافظ قنا يستعرض نسب تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية خلال 6 سنوات

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال البرنامج بالمحافظة، وكذا خطط العمل خلال عام 2024، وعرض خطة تطوير وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية واطلاق استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظة قنا.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على الدور المهم لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

مشروعات التنمية المحلية في قنا

وبحسب بيان ديوان عام المحافظة ، وأشار الداودي، إلي أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، خاصه محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط التشاركي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات الصناعية المختلفة، مشيداً بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات.

تحقيق أهداف برنامج التنمية المحلية في قنا

كما وجه الدكتور هشام الهلباوي، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، مشيداً بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق خلال الست سنوات الماضية، خاصه ان محافظة قنا كانت شاهداً على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو ما جعل قنا نموذجاً فريداً يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى، مشيرًا إلى بعض الإنجازات التى أسهم فيها البرنامج وأهمها التغير التدريجى لدور الإدارة المحلية فى دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التى أسهمت فى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى فى محافظات البرنامج والتى تبنتها الحكومة المصرية وبدأت فى تعميمها على المستوى الوطنى.

وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلى، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.

ومن جانبهم، قدم أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة عرض تقديمي للموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا درع الشركة للدكتور هشام الهلباوي، والدكتور ولاء جاد الكريم ، مدير مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بالبرنامج وتسلمها عنه الدكتور ربيع عبد البصير، والدكتور علاء شاكر تقديراً لجهودهم في دعم خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تنفيذها على أرض محافظة قنا.