انتهاء مشروعات «حياة كريمة» في قريتي «الحديقة والتحرير» بسوهاج قريبا

تفقدت لجنة متابعة مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، بقريتي الحديقة والتحرير، والقرى التابع لهما، وجاهزيتها والاستعداد لافتتاحها قريبًا.

مشروعات حياة كريمة بطما

وقالت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، في حديثها لـ«الوطن»، إنّه جرى المرور على مركزالشباب الحديقة، والبدء في تمشيط الطرق والشوارع وتمهيدها وتسويتها تمهيدًا لرصفها.

قرى نموذجية في سوهاج

وجرى نظافة وتمهيد طريق المدمر وكوم أشقاو وقريتي التحرير وسليم، ونظافة جانبي طريق قرية الحديقة، التابعة لمجلس قروي الرياينة، تحت إشراف جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، وفتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينية، وصالح عبد الباسط رئيس مجلس قروي المدمر، وما زال العمل مستمرًا تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، لحين موعد تسليم القريتين والقرى والنجوع التابعة، كقرى نموذجية.