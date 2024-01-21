إلغاء انتداب مراقبين بامتحانات إعدادية بني سويف لحيازتهما هاتف محمول

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، إلغاء انتداب مراقبين بامتحانات الشهادة الاعدادية، وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية في الفشن، لحيازتهما هاتف محمول داخل اللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

استبدال زائرة صحية وإحالتها للتحقيق

كما قرر وكيل تعليم بني سويف، استبدال زائرة صحية بإدارة تعليم ببا، وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بفرع التأمين الصحي؛ لمخالفتها التعليمات المنظمة لقواعد الامتحانات والانتدابات.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الثالث، حيث أدى طلاب الشهادة الاعدادية، الامتحانات اليوم في مادة اللغة الأجنبية.

وشدد وكيل تعليم بني سويف خلال جولته، على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس.

حظر اصطحاب الهاتف المحمول

كما أكد توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.