استعدادات «تعليم بني سويف» لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تنطلق غدا

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم العام، حيث تبدأ الامتحانات بالصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تنطلق غدًا الخميس 4 يناير، بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول ببني سويف

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف كالتالي:

الخميس 4 يناير 2024: اللغة العربية

الأربعاء 10 يناير 2024 اللغة الأجنبية

الأربعاء 10 يناير 2024 الرياضيات

السبت 13 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024: ICT

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم

الاثنين 15 يناير 2024: المهارات المهنية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأعلن الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، استعداد المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بعدد من الإجراءات والتي تتضمن: اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام للنقل، والتزام مديري الإدارات بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وتحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو السياسي

كما تضمنت الاستعدادات، الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو الصبغة السياسية مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.