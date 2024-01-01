10 إجراءات لـ«تعليم بني سويف» استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، والتي تبدأ الخميس 4 يناير بامتحان اللغة العربية للصف السادس الاتبتدائي.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في بني سويف

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية أنهت استعدادها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على عدد من الإجراءات الواجب تنفيذها وهي:

1- جاهزية مدارس التعليم الثانوي العام ومتابعة البنية التكنولوجيا تمهيدا لإجراء الامتحان الإلكتروني.

2ـ التأكيد على الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية.

3- التأكيد على تضافر الجهود تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة.

4- التزام مديري الإدارات بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

5- التشديد على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان.

6ـ الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

7ـ التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة.

8- البعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو الصبغة السياسية مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

9- عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحانات في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان.

10- مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن مضمون المحتوى العلمي.