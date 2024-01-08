«تعليم بني سويف»: عقوبة اصطحاب الهاتف في اللجان تصل إلى الحرمان من الامتحان

حذر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول في لجان الامتحانات بمختلف صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث والشهادة الإعدادية.

استعداد تعليم بني سويف لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

وقال وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية استعدت بشكل كامل لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك باتخاذ الأجراءات الإدارية والفنية، وتعليمات والكتب الدورية المنظمة لعملية الامتحانات.

وحذر وكيل تعليم بني سويف، من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ذكية سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل لجان الامتحانات، لافتًا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم على الطالب المخالف، واتخاذ الأجراءات اللازمة.

عقوبة اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان

وأكد وكيل تعليم بني سويف أن عقوبة اصطحاب الهاتف المحمول فقط إلى داخل اللجان هو الحرمان من مادة واحدة في حال كان الهاتف مغلقًا، وإلغاء امتحان الطالب في كل المواد الدراسية في حال كان الهاتف مفتوحًا.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بأولياء الأمور، بعدم التزاحم والتواجد أمام مقرات اللجان حرصا على انضباط سير العملية الامتحانية وهدوءها واستقرارها، لافتًا إلى غلق أبواب المدارس أمام غير المعنيين بالامتحان.