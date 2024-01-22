دعاء قبل دخول الامتحان.. ردده للتغلب على النسيان

الامتحانات محطة مهمة في حياة كل طالب، فهي تحدد مستقبله، لذلك فإن الدعاء قبل دخول الامتحان، من أهم الأمور التي يجب على الطالب أن يقوم بها، فهو يطلب من الله تعالى التوفيق والنجاح، والهداية والإجابة، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن للطالب أن يدعو بها قبل دخول الامتحان.

أفضل دعاء قبل دخول الامتحان

هناك عدة أدعية يمكن اعتبارها دعاء قبل دخول الامتحان من الحديث والسنة، ومنها دعاء النبي: «اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك»، دعاء الاستفتاح: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

دعاء الهم والحزن: «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي»، دعاء الشرح: «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي».

نصائح قبل دخول الامتحان

لا يعتبر دعاء قبل دخول امتحان وحده هو الحل الأفضل للامتحانات فهناك العديد من الأمور التي يمكن للطالب أن يقوم بها لزيادة فرص نجاحه في الامتحان، منها:

- الاستعداد الجيد للامتحان، ومراجعة المادة الدراسية بشكل جيد.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الامتحان.

- تناول وجبة خفيفة وصحية قبل الامتحان.

- الوصول إلى مكان الامتحان مبكرا.

- التركيز على الأسئلة وعدم التشتت.