مع قرب انتهاء فترة الامتحانات.. تعرف على دعاء الرزق والتوفيق

دعاء الرزق والتوفيق أحد الأدعية التي يحرص عليها العديد من المواطنين، وكل يدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والرزق في أمر معين، فمنهم من يرجو الرزق في الأولاد، ومنهم من يرغب بالرزق في العمل، والبعض يرغبه في الدراسة، وقاربت فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، وفي هذا التوقيت، يسعى العديد من الطلاب إلى التعرف على أفضل الأدعية في هذا الإطار.

دعاء الرزق والتوفيق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي، أن دعاء الرزق والتوفيق واحدا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة على العبد الاستعانة بها، بل عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما في قلبه، مؤكدة أن الرزق أنواع، قد يكون مال، أو بنون، أو نجاح وغيره.

وعن دعاء الرزق والتوفيق، قالت الإفتاء المصرية، إن هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة ترديدها في هذا الإطار، ومن ضمنها عدد من الأدعية، يستحب أن يحرص عليها الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، عن هذه الأدعية، فتتلخص في الآتي:

- اللهم ارزقني بعمل يعينني على أمر دنياي ولا يشغلني عن أمر آخرتي.

- اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد.

دعاء الرزق والتوفيق المستحب

وأكدت دار الإفتاء أن دعاء الرزق والتوفيق من الأدعية التي يُستحب أن يحرص عليها العبد، لاسيما خلال شهر رجب لكونه واحدا من الأشهر المباركة ويستجاب فيها الدعاء، ولفتت إلى أن هناك بعض صيغ الدعاء تعتبر دعاء الرزق والتوفيق المستحب، لا سيما خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومنها على سبيل المثال:

- اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.