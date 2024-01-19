وكيل «تعليم الجيزة» يتفقد أعمال تصحيح الامتحانات بإدارة حدائق أكتوبر

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، كنترول إدارة أكتوبر التعليمية، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير أعمال الكنترولات بإدارة أكتوبر التعليمية، والتقى بخالد شكري رئيس الكنترول وسها حسين وكيل الكنترول.

وتابع «سلومة» أعمال التصحيح وكذلك شيت رصد الدرجات ووجه بالدقة في التصحيح وفي وضع الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب، منوها بضرورة الانتهاء من التصحيح في الوقت المحدد وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

ووجه الشكر لجميع القائمين بأعمال الكنترول على الجهد المبذول وعلى العمل على إنجاز المهام الكنترولية في أسرع وقت ممكن وطبقا للمواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، واصل وكيل الوزارة جولته ليتفقد أعمال الكنترول بإدارة حدائق أكتوبر، إذ كان متواجدًا به أسامة نوح مدير عام الإدارة وآمال علي وكيل الإدارة والتقى وائل علام رئيس الكنترول ونانسي أمين وكيل الكنترول، وتابع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالشيت وأثنى على الجهد المبذول من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.