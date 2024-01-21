%99.9 نسبة حضور الطلاب في امتحان الإعدادية بالوادي الجديد

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارةالتربية والتعليم بالوادي الجديد، إنّ نسبة حضور الطلاب بلغت اليوم 99.9% لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر التعليمي.

انتظام أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، أنّه خلال المتابعة مع الإدارات التعليمية أكد وكيل التعليم بالمحافظة انضباط سير منظومة العمل وعدم وجود أي مشكلات او عقبات قد تعرقل سير العمل، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المشاركين بأعمال الامتحانات بالقواعد المنظمة للعمل والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات طارئة.

غرفة عمليات التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات بـ125 لجنة

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية؛ لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 - 2024، إذ يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بالفترة الأولى والكمبيوتر التعليمي للطلاب المنتظمين في الفترة الثانية.