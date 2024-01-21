موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح.. باقِ أيام قليلة

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور، خلال الأيام المقبلة، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، خاصة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، انتهت على مستوى جميع الإدارات التعليمية، حسب إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، يوم 18 يناير الجاري، بعد أنّ بدأت في 13 من الشهر ذاته، كأول محافظة تنتهي بها امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يجري حاليًا انعقاد أعمال التصحيح، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، من خلال الكنترولات المشكّلة في الإدارات التعليمية في إدارات الحمام والبنجر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، إضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وستستكمل جميع أعمال التصحيح خلال الأسبوع المقبل، ورصد الدرجات وتبييض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنّه فور انتهاء جميع أعمال الكنترولات وتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية، وتوقيعها من المسؤولين عن الامتحانات ووكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة، سيعتمدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ومن المقرر إعلان النتيجة في 5 فبراير المقبل، وستوزع على جميع المدارس من خلال الإدارات التعليمية، ثم إعلانها على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح عبر «فيس بوك»، وصفحة محافظة مطروح الرسمية، وستُتاح لجميع الطلبة داخل المدارس من خلال الشهادات الورقية أيضًا.