بدء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، امتحان مادة الهندسة قبل قليل، حيث يُعقد ورقيا في المدارس وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تفاصيل امتحان الهندسة

ويُعقد امتحان الهندسة بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا أي لمدة ساعتين، وفق الجدول المُحدد من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة، التي أكدت تطبيق القرار الوزاري 313 لسنة 2011 والقرار رقم 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل وتعديلاته.

وشددت المديرية في التعليمات المُعممة على الإدارات التعليمية، بضرورة التنبيه على الطلاب فور استلامهم ورقة الأسئلة التأكد من أنّها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وهي مادة الهندسة، وأنّها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر، كما شددت على عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

عدم شطب الإجابات

وضمن التعليمات الخاصة بأداء امتحان الهندسة، وامتحانات الشهادة الإعدادية أيضا، عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة، فضلا عن عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة، وشدد أشرف سلومة، مدير المديرية على ضرورة متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.