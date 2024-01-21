تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية

بدأ منذ قليل امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة، في المدارس والذي يُعقد ورقياً وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة ضوابط تصحيح الامتحانات بصفة عامة ومنها امتحان الجبر والإحصاء.

ضوابط تصحيح امتحان الجبر والإحصاء

يُعقد امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وشددت المديرية في تعليماتها على ضرورة الاطلاع المستمر على أداء المصححين لتحديد سير التصحيح، مؤكدة أنه لا يحوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح، وفي حالة اكتشاف خلل ما في تصحيح في إحدى الغرف يطلب رئيس لجنة التصحيح من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وضمن آليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ومنها امتحان الجبر والإحصاء، ضرورة أن توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب، ومراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكّد منه، فضلاً عن التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

وأشارت المديرية في التعليمات إلى أنه في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر بصفر، وضرورة أن تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وضرورة التنبيه على مقدري الدرجات دم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.