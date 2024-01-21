«صحة المنيا» تطلق قافلة لأهالي مركز بني مزار ضمن «حياة كريمة» غدا

تنظم مديرية الصحة في المنيا، غدا، قافلة طبية علاجية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 22 و23 من يناير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، إنّ القافلة ستضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار حسنين إلى أنّ هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.