إدارة المنيا تعلن مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين

أعلنت إدارة المنيا التعليمية مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين والمعلمات في المحافظة.

بشرى سارة للمعلمين والمعلمات

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أنّ موعد صرف مكافأة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 للترمين الأول والثاني في المنيا، ستكون يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

وأكدت الإدارة التعليمية أنّ موعد صرف مكافآت الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة، سيكون يوم الاثنين 22 يناير الجاري، وموعد صرف مكافآت تظلمات الشهادة الإعدادية يكون الثلاثاء 23 يناير الجاري.

تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية

وأكد محمد سليمان عبد الله مدير عام الإدارة التعليمية في المنيا، استمرار العمل لتوفير سبل الدعم للمعلمين والمعلمات، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مثمّنا الدور الكبير الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس لحسن سير وانتظام العلمية التعليمية داخل محافظة المنيا.