المنيا تعلن مناقصة لإحلال وتجديد منظومة المراقبة التلفزيونية بديوان عام المحافظة

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت، عن إجراء مناقصة عامة، رقم 6 بجلسة الساعة 12 ظهرًا، يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير المقبل؛ لإحلال وتجديد وهيكلة منظومة المراقبة التلفزيونية لديوان عام المحافظة.

تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة

وأوضحت المحافظة، في بيان، أنّ المنظومة الجديدة ستشمل تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة في جميع أنحاء ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم ومراقبة متكامل لمراقبة الكاميرات على مدار الساعة.

وتهدف المحافظة من إجراء هذه المناقصة إلى تعزيز منظومة الأمن والأمان في ديوان عام المحافظة، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين فيه.

أنشطة بنادي العاملين بالديوان

وفي وقت سابق أعلنت محافظة المنيا عن إجراء مناقصة بالمظاريف المغلقة للانتفاع بمساحة 2569 متر لإقامة أنشطة ترفيهية بنادي العاملين بالديوان العام لمدة عام قابلة للتجديد وذلك بجلسة يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل.