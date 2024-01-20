موعد المزايدة العلنية لتأجير عوامة «المنيا 2» بقرية جبل الطير بالبر الشرقي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم السبت، عن عمل مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة، عن عملية تأجير «عوامة المنيا 2» التي تعمل على بر أطسا البلد من الناحية الغربية، وقرية جبل الطير بالبر الشرقي، والمرسى الخاص بالعوامة.

موعد سحب كراسة الشروط لتأجير عوامة المنيا

وأوضحت الوحدة المحلية في مركز سمالوط، آن آخر موعد لسحب كراسة الشروط الاثنين المقبل، في تمام الساعة 11 ظهرًا، ويتم تقديم المظروف المغلق وتسليمه للأرشيف.

وأضافت أن موعد فتح المظاريف الفنية سيكون الاثنين المقبل، الساعة 12 ظهرًا، والتأمين الابتدائي 10000 آلاف جنيه مصري لا غير.

استغلال الموارد المتاحة بالمحافظة

وتعد «عوامة المنيا 2» من أشهر العوامات السياحية في محافظة المنيا، وتقع في منطقة استراتيجية على ضفاف نهر النيل، ما يجعلها وجهة سياحية جذابة للكثير من الزوار.

وتأتي هذه المزايدة، في إطار سعي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إلى استغلال الموارد المتاحة بالمحافظة، وجذب الاستثمارات إليها.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة المنيا عن إجراء مزايدة؛ للانتفاع بمساحة كبيرة بنادي العاملين بالديوان العام، بغرض إقامة أنشطة ترفيهية.