وزير الآثار يطالب القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس إدارات للغرف السياحية

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن إجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية للنهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.

وقال عيسى إنّ اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم العمل بها خلال أسبوع، يعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.